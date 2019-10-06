Лига чемпионов

Sport.ruSport.ruЗащитник «Зенита» Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы

Защитник "Зенита" Игорь Смольников не сможет помочь своей команде в следующих матчах. Российский футболист получил травму в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой".
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Защитник «Зенита» Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы

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Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы

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Смольников пропустит до трех недель из-за травмы

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Игрок «Зенита» Смольников из-за травмы пропустит до трёх недель

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