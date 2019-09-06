Футбол

Нева СпортНева СпортЗащитника «Ювентуса» Ругани не отпустили в «Зенит» летом

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани мог перейти в петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно, однако переход не состоялся по причине отказа «Юве». Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Calciomercato.com: «Зенит» был близок к приобретению защитника «Ювентуса»

Спорт день за днемвчера в 19:08

Calciomercato: Ругани мог перейти в «Зенит», если бы не травма Кьеллини и срыв трансфера Боатенга в «Ювентус»

Sports.ruвчера в 22:14

«Зенит» этим летом мог приобрести защитника «Ювентуса»

Soccer.ruвчера в 18:46

Ругани мог летом перейти из «Ювентуса» в «Зенит». Помешали два обстоятельства

Sport24.ru01:57

Calciomercato: Ругани летом был в шаге от трансфера в «Зенит». Сделку сорвала травма Кьеллини

Бомбардир.рувчера в 18:53

СМИ: «Ювентус» отказался продать «Зениту» Ругани

Sportbox.RUвчера в 18:20

Летом «Зенит» был близок к подписанию защитника «Ювентуса» Ругани

Чемпионатвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Футбол

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Lenta.ru 02:55
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета 02:47
Происшествия

В московском роддоме произошла вспышка внутриутробной пневмонии

Говорит Москва 03:58
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Здоровье

Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология

Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс вчера в 11:12
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Транспорт

Утверждены правила оформления ДТП со смартфона

Правительство утвердило все элементы системы оформления ДТП через мобильное приложение, которое позволит дистанционно передавать информацию о происшествии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 05:45
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Общество

В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Политика

Кандидат в МГД подал в суд на Навального из-за «Умного голосования»

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал в суд на Алексея Навального из-за «Умного голосования».
ПолитРоссия 04:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт

Евро-футбол.ру 01:26
Футбол

Руководство «Манчестер Сити» собирается купить индийский клуб

Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести индийский клуб «Мумбаи Сити», утверждает Daily Mail.
Чемпионат 02:43
Политика

Путин пообещал масштабный обмен пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной будет масштабным.
ИА Новороссия вчера в 06:23
Происшествия

В аэропорту Челябинска рейсы задержались из-за тумана

В аэропорту Челябинска из-за тумана утром 6 сентября произошла задержка рейсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:27
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Наука

У берегов Японии нашли новый вид китов

Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное