Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани мог перейти в петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно, однако переход не состоялся по причине отказа «Юве». Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.

Защитника «Ювентуса» Ругани не отпустили в «Зенит» летом

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