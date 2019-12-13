Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMСкончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Piter.tv
0:46
Пятый канал
0:44
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В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Об этом 13 декабря сообщается на сайте Театра на Малой Бронной. Также сообщается, что о дате и месте прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.
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