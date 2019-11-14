Экономика
ИзвестияЗастой в цеху: почему перестала расти производительность труда
Хотя проблема является общей, причины ее в нашей стране и «развитом мире» — скорее всего, разные. Производительность труда — важнейший фактор, обеспечивающий экономический рост в долгосрочной перспективе.
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Здоровье
Трансляция технологий: опухоль простаты удалили в онлайн-режиме
В ходе мероприятия хирурги провели две высокотехнологичные операции по удалению опухолей простаты, которые транслировались в режиме онлайн.
Известия 16:01
Автоспорт
Пьер Гасли: Я никогда не забуду этот подиум
Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли стал автором главной сенсации на Гран При Бразилии.
Autosport.com.ru 14:50
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
RT на русском 11:28
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Газета.Ru 06:29
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Общество
Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах
Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Lenta.ru 09:32
Армия и оружие
Рассекречены документы о действиях словацких партизан в годы войны
РИА Новости вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Известия вчера в 20:45
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
RT на русском 16:15
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Кино
Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера
Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.
News.ru вчера в 13:45
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Политика
Путин назвал БРИКС залогом стабильности в мире
Газета.Ru 00:19
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
РБК вчера в 07:42
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Наша версия 04:37
Происшествия
Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла
В 21:40 17 ноября в единую дежурную диспетчерскую службу Корсаковского городского округа поступила информация о порыве на теплотрассе котельной номер 6. На место предполагаемого порыва оперативно выехал мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский, который распорядился привлечь дополнительные ресурсы для поиска и устранения порыва.
Сахалин.Инфо 16:46
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Avia.pro вчера в 19:07
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Футбол
Сборная Англии разгромила команду Косово в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Англии на выезде разгромили команду Косово в своем заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 14:02