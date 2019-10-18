Происшествия
Вести.RuЗастреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян
В екатеринбургском офисе банка "Открытие" не было охранника, а ворвавшийся внутрь с обрезом в руках налетчик был пьян, следует из официального заявления СКР. Осмотр места происшествия сняли на видео. В помещение на улице Малышева 37-летний Виталий Дикушин зашел ближе к полудню 18 октября.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 03:32
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Музыка
Выступающих в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Украинские музыканты, которые хоть раз с 2014 года выступали в России, о Евровидении могут не мечтать - по крайней мере, свою страну им представлять на музыкальном конкурсе будет запрещено.
Комсомольская правда 16 октября в 11:15
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Второго ребенка артисту подарила 23-летняя модель Анастасия Решетова, мальчика назвали Ратмиром.
Московский Комсомолец 09:04
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Армия и оружие
Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Гаджеты
В Россию пришел дешевый «бабушкофон» Nokia. Он стоит 1800 рублей
Российская газета 07:34
Футбол
Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
ФАН 09:19
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Теннис
Хачанов проиграл Сеппи и не смог выйти в полуфинал «Кубка Кремля»
Добавим, что в полуфинале турнира Сеппи сыграет с французом Андрианом Маннарино.
Советский спорт 11:59
Гаджеты
В сети опубликованы рендеры OnePlus 8 Pro
Anonsens 07:21
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
В РФ Минздрав подготовил методические рекомендации на случай осложнений после вакцинации.
Независимый публицист вчера в 11:11
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Ведомости вчера в 14:10
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика
Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России
Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Lenta.ru 08:24
Политика
Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 11:25
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Ореанда-Новости 10:57
Футбол
ФИФА утвердила сроки и эмблему клубного чемпионата мира-2019
Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря в Дохе. ФИФА утвердила сроки проведения и эмблему турнира, сообщает Twitter организации.
Спорт-Экспресс 10:08
Экономика
«Аэрофлот» готовят к приватизации
Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».
Коммерсантъ 06:24
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30