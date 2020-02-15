Происшествия

Вести.RuВести.RuЗастреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации. Как сообщила представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко, после нападения злоумышленник совершил попытку свести счеты с жизнью.
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В СКР прокомментировали убийство семейной пары в центре Калининграда

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Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
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Менхенгладбахская "Боруссия" одержал разгромную победу над дюссельдорфской "Фортуной" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
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Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

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Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов

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Причиной удаления игр Activision Blizzard из сервиса GeForce Now стало недоразумение, которое возникло между разработчиками и NVIDIA.
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До шести человек выросло число жертв лобового столкновения грузовой машины и "Газели", произошедшего в Тамбовской области.
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