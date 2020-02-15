Происшествия
Вести.RuЗастреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации. Как сообщила представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко, после нападения злоумышленник совершил попытку свести счеты с жизнью.
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Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Происшествия
Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой
Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Кино
Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Авто
В России появился особый Bentley Continental GT
В салоне на панели поворотного дисплея разместили фрагмент поршня Blower №1. В Россию кабриолет приехал в каркасном исполнении Dragon Red II, к тому же премиальный автомобиль получил карбоновые элементы и затемненные хромированные элементы.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Армия и оружие
Вертолет сирийской армии сбит в Алеппо
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги
Менхенгладбахская "Боруссия" одержал разгромную победу над дюссельдорфской "Фортуной" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Биатлон
IBU назвал найденные запрещенные вещества у Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал найденные запрещенные вещества у Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, передает Sport24.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме
"Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке", - указано в сообщении.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Гаджеты
Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Армия и оружие
В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали угрозой для США
Политика
В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
Игры
NVIDIA убрала игры Activision Blizzard из GeForce Now из-за недоразумения
Причиной удаления игр Activision Blizzard из сервиса GeForce Now стало недоразумение, которое возникло между разработчиками и NVIDIA.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
До шести человек выросло число жертв лобового столкновения грузовой машины и "Газели", произошедшего в Тамбовской области.
Авто
Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Армия и оружие
Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску
Как сообщали сирийские СМИ, ПВО страны отражает атаку на Дамаск.
Космос
Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.