Происшествия

Вести.RuВести.RuЗастреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации. Как сообщила представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко, после нападения злоумышленник совершил попытку свести счеты с жизнью.
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СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
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Названы имена победителей премии «Чартова дюжина»

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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
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«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
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Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
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Происшествия

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Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
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Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
ФАН вчера в 10:32
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В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

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Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

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Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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Наука

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В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
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Биатлон

В Минспорта прокомментировали ситуацию с дисквалификацией биатлонистов

Сегодняшнее решение IBU относительно биатлонистов из РФ дает основание полагать, что в будущем WADA при изучении данных и проб из Московской лаборатории будет применять новые санкции к россиянам, сообщили в Минспорта.
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Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.
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Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

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Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом

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Художник Павленский задержан во Франции

Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник.
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Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции

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«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3

Sport24.ru 13:26
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Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт

В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
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Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин.
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Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде

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В Инстаграме появилась новая фотография Кокорина в форме «Сочи»

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На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии.
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Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков

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