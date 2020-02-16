Происшествия
Вести.RuЗастреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации. Как сообщила представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко, после нападения злоумышленник совершил попытку свести счеты с жизнью.
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Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Музыка
Названы имена победителей премии «Чартова дюжина»
Слушатели «Нашего радио» выявили победителей в 13 номинациях, сообщает РИА Новости.
Автоспорт
Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Происшествия
Мальчик, родителей которого расстреляли в Калининграде, передан родным
Раненного рядом с рынком в Калининграде 13-летнего подростка выписали из больницы и передали родным, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Наука
В Балаклаве нашли генуэзский арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Биатлон
В Минспорта прокомментировали ситуацию с дисквалификацией биатлонистов
Сегодняшнее решение IBU относительно биатлонистов из РФ дает основание полагать, что в будущем WADA при изучении данных и проб из Московской лаборатории будет применять новые санкции к россиянам, сообщили в Минспорта.
Единоборства
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы
Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Спорт
Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом
Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник.
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
Пять способов помогут задержать появление возрастных морщин
Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин.
Спорт
Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде
Общество
На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Космос