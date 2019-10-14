Компания намерена построить в этих городах поселки клубного типа жилой площадью около 100 тыс. кв. м — аналогичный проект «Флай Плэнинг» уже реализовала в Челябинске.

с чего всё началось

В планах компании намечено строительство клубных посёлков в этих городах площадью около 100 тысяч квадратных метров. Такой посёлок компания уже выстроила в Челябинске. Средства для реализации строительства буду получены в ходе выпуска биржевых облигаций компании.

Застройщик из Челябинска построит клубный посёлок в Подмосковье

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