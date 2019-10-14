Экономика
ГЛАС.RUЗастройщик из Челябинска построит клубный посёлок в Подмосковье
В планах компании намечено строительство клубных посёлков в этих городах площадью около 100 тысяч квадратных метров. Такой посёлок компания уже выстроила в Челябинске. Средства для реализации строительства буду получены в ходе выпуска биржевых облигаций компании.
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с чего всё началось
Компания намерена построить в этих городах поселки клубного типа жилой площадью около 100 тыс. кв. м — аналогичный проект «Флай Плэнинг» уже реализовала в Челябинске.Коммерсантъвчера в 18:59
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Челябинская компания начнёт строить дома в Москве и Санкт-Петербурге
Деловой квартал (Челябинск)01:50
Челябинский девелопер с помощью облигаций построит клубные поселки в 3 городах
Строительная Газета02:20
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