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Застройщики подготовят для россиян скидки на квартиры в новостройках

Считает член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
DOMEX-Недвижимость
«Население находится в состоянии неопределенности, уровень инфляции растет, многие потеряли работу. Те, кто могли взять ипотеку, теперь не смогут ею воспользоваться или откажутся от покупки жилья, опасаясь финансовых трудностей».
Ридус
По мнению эксперта, ставка по программе льготной ипотеки в размере 12% не была рабочей в связи с текущими ценами и размерами кредитов.
DOMEX-Недвижимость
Также в прогнозах – снижение ипотечных ставок на новостройки до 7%.
DOMEX-Недвижимость

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