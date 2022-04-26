«Население находится в состоянии неопределенности, уровень инфляции растет, многие потеряли работу. Те, кто могли взять ипотеку, теперь не смогут ею воспользоваться или откажутся от покупки жилья, опасаясь финансовых трудностей».
«В ходе осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили оружие, военную технику и тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины и членов националистических формирований», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
Военный историк Юрий Кнутов сообщил, что военные Российской Федерации должны ликвидировать находящуюся на территории Донбасса группировку ВСУ, чтобы спецоперация завершилась успешно, передает solenka.info.