Экономика

ТАССТАССЗастройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

ТАСС07:30

Более 1,5 тысячи домов в России могут не достроить

Вести.Ru05:40

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК02:58

Мутко призвал регионы активнее работать с обманутыми дольщиками

РИА Новости04:02

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Московский Комсомолец03:24

Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru04:40

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

Интерфакс02:52
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Общество

В Британии девочка написала письмо покойному отцу и получила ответ

Известия 06:46
Происшествия

Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет

Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (международная террористическая организация, запрещена в РФ).
ТАСС 07:17
Общество

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

Московский Комсомолец вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены

Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.
Недвижимость.RU вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика

Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Общество

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Политика

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество

Берег Балтийского моря в Финляндии покрылся «ледяными яйцами»

Фотограф-любитель Ристо Маттила из Финляндии наткнулся на странные объекты, гуляя у Балтийского моря.
Радио Комсомольская правда 05:06
Кино

Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.
News.ru вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Политика

Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Общество

Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его.
РБК 08:01
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 06 ноября в 00:44
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Экономика

Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета вчера в 14:42
Кино

Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»

В фильме «Союз спасения» сыграли Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин «Союз спасения» – фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему актуальных для нашей страны.
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Экономика

Курс Bitcoin снова снизился. Когда монета подорожает

В пятницу, 8 ноября, среднерыночный курс Bitcoin опускался до $9200, после чего незначительно вырос.
РБК 02:14
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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