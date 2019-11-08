Экономика
ТАССЗастройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
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Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира
Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Гаджеты
Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11
В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
The GEEK 03:39
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 05:32
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета 05:02
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер
Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
Bookmaker-ratings.ru 07:38
Происшествия
Инспекторы взяли пробу воды со вспенившейся реки на западе Москвы
Инспекторы столичного департамента природопользования в четверг взяли пробы воды реки на западе Москвы, в которой обнаружили белую пену в человеческий рост, результатов еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
РИА Новости 02:20
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 04:51
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Кино-Панк 06:16
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Общество
В ХМАО чиновникам запретили материться в соцсетях
Как следует из текста документа, нововведения касаются, в частности, рекомендаций чиновникам не использовать ненормативную лексику в ходе общения в социальных сетях и не критиковать существующий конституционный строй, в том числе не «лайкать» материалы содержащие критику власти и не входить в оппозиционные группы.
Коммерсантъ Екатеринбург 00:07
Общество
Назвавший русский язык клоачным профессор ВШЭ отказался извиняться
29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru 07:42
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Экономика
Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей
Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
Калининград.Ru 04:20
Общество
Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса
Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.
Игромания.ру 06 ноября в 14:09
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Общество
Москвичам пообещали «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Футбол
Гвардиола не исключил, что в будущем поработает в Италии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в будущем готов попробовать свои силы в Италии.
Sport.ru 06:58
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Общество
Алкозамки скоро появятся на автомобилях в России
Российская газета 06:29
Гаджеты
Составлен обновленный рейтинг лучших смартфонов в России
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11