Экономика
ТАССЗастройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
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Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Московский Комсомолец08 ноября в 03:24
Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России
Интерфакс08 ноября в 02:52
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
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