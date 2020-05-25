с чего всё началось

Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян.

Россияне, которые ранее не могли вернуться на родину с острова Фиджи, прилетели в Москву. Историю возвращения туристов, похожую на киносюжет рассказала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД HA Мария Захарова. За помощью с вывозом россиян с Фиджи к ней обратились еще в марте.

Политика Путин подписал закон о дистанционном голосовании Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, на выборах всех уровней и референдумах разрешено использовать почту и электронное голосование. 4,7K

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 471

Культура Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре 77-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября на острове Лидо.

Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 81

Общество Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг» Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов. 20

Кино Пятая часть «Джона Уика» станет финальной Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме. 10

Общество За сутки в России скончались 92 человека с коронавирусом В России за сутки скончались 92 пациента, у которых был выявлен коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Экономика Банки выступили против ограничения эквайринговых комиссий Москва, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей. 4

Происшествия В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. 33

Общество В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно. 63

Общество Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода. 3

Общество В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант». 1,5K