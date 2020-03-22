Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой. Свое обращение они опубликовали в соцсетях. По их словам, на Доминикане в настоящее время находятся 129 украинцев, в том числе дети.

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

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