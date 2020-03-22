Коронавирус
Российская газетаЗастрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой. Свое обращение они опубликовали в соцсетях. По их словам, на Доминикане в настоящее время находятся 129 украинцев, в том числе дети.
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Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом
Комсомольская правда04:01
Украинцы потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолетом
Московский Комсомолец00:38
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Общество
Ангела Меркель отправилась на домашний карантин
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В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
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Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Происшествия
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше - в 2007 году в Швейцарии.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
Спорт
Япония признала невозможность проведения Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Технологии
Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Происшествия
Пистолет в урне спровоцировал полицейскую погоню на севере Петербурга
Правоохранители устроили погоню за автомобилем после того, как водитель якобы выкинул в урну травматический «ИЖ» с магазином, в котором находились 4 патрона.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Здоровье
В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Общество
Минздрав РФ: мужчины чаще женщин умирают от коронавируса
Мужчины вдвое чаще заражаются коронавирусом COVID-19 и умирают от вызванного им заболевания, чем женщины.
Финансы
ЦБ 20 марта продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей
Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с расчетами 20 марта составил 13,7 млрд рублей, следует изданных Банка России.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Как выяснил «СтарХит», 78-летняя женщина уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.
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ЦБ готовит дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования
Банк России готовит дополнительные меры по поддержке российского финансового сектора, а также ипотечного кредитования, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе совещания в правительстве.
Общество
Врач назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Наиболее безопасным видом транспорта в условиях пандемии коронавируса является такси.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Происшествия
В Аро умерла 17-летняя девушка от удушья на карантине по коронавирусу
В деревне Аро под Петербургом на карантине по коронавирусу умерла 17-летняя девушка, которая недавно вернулась домой из Италии и самоизолировалась от общества.
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ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Недвижимость
В Екатеринбурге построят первый квартал арендного жилья
Общая площадь арендного квартала составит 18 тыс. квадартных метров, всего будет построено 400 квартир.