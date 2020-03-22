Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗастрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой. Свое обращение они опубликовали в соцсетях. По их словам, на Доминикане в настоящее время находятся 129 украинцев, в том числе дети.
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Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Известия01:33

Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом

Комсомольская правда04:01

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы

Lenta.ru02:51

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Российская газета04:23

Украинцы потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолетом

Московский Комсомолец00:38

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

РИА Новости00:08

Застрявшие в Доминикане украинцы потребовали самолет Зеленского

Евразия Dailyвчера в 12:48
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Общество

Ангела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
REGNUM вчера в 14:31
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Авто

Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

SpeedMe 04:15
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Происшествия

В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше - в 2007 году в Швейцарии.
Pravda.Ru 05:05
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
ToDay News Ufa вчера в 11:38
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Технологии

Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

Актуальные Новости 02:43
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Происшествия

Пистолет в урне спровоцировал полицейскую погоню на севере Петербурга

Правоохранители устроили погоню за автомобилем после того, как водитель якобы выкинул в урну травматический «ИЖ» с магазином, в котором находились 4 патрона.
Фонтанка.Ру 01:52
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Здоровье

В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Байкал Медиа Консалтинг 02:41
Общество

Минздрав РФ: мужчины чаще женщин умирают от коронавируса

Мужчины вдвое чаще заражаются коронавирусом COVID-19 и умирают от вызванного им заболевания, чем женщины.
Вести.Ru 05:08
Финансы

ЦБ 20 марта продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей

Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с расчетами 20 марта составил 13,7 млрд рублей, следует изданных Банка России.
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Барбара Брыльска борется с раком

Как выяснил «СтарХит», 78-летняя женщина уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.
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Экономика

ЦБ готовит дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования

Банк России готовит дополнительные меры по поддержке российского финансового сектора, а также ипотечного кредитования, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе совещания в правительстве.
ТАСС 21 марта в 06:20
Общество

Врач назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Наиболее безопасным видом транспорта в условиях пандемии коронавируса является такси.
ФАН вчера в 15:58
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Происшествия

В Аро умерла 17-летняя девушка от удушья на карантине по коронавирусу

В деревне Аро под Петербургом на карантине по коронавирусу умерла 17-летняя девушка, которая недавно вернулась домой из Италии и самоизолировалась от общества.
Регион online 02:16
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ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
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В Екатеринбурге построят первый квартал арендного жилья

Общая площадь арендного квартала составит 18 тыс. квадартных метров, всего будет построено 400 квартир.
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