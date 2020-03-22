Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой. Соответствующее обращение появилось в Instagram в воскресенье, 22 марта.

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

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