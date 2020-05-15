Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗастрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что сделать предстоит еще многое.
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с чего всё началось
"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook
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Российская газетавчера в 23:36

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Посольство РФ: украинцы, белорусы и казахстанцы просят нас помочь с выездом из США

Газета.Ruвчера в 22:15

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Lenta.ruвчера в 22:54

Антонов рассказал о запросах на эвакуацию из США со стороны иностранных граждан

RT на русскомвчера в 22:44

Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

Российская газетавчера в 23:36

Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство России помочь с выездом из США

ТАССвчера в 22:08

Граждане Белоруссии и Украины попросили у России помощи в выезде из США

Известиявчера в 22:05

В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи

РИА Новостивчера в 21:34
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах

Аргументы недели 00:24
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

РИА Новости вчера в 09:38
Общество

Доля «удаленных» работников выросла в восемь раз в России

Доля работающих удаленно жителей России во время режима самоизоляции увеличилась в восемь раз, говорят данные совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group.
Вестник Кавказа 00:27
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
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Общество

В мире появится первый триллионер

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером.
Lenta.ru вчера в 22:51
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой

В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма вчера в 00:22
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Футбол

Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»

Sport24.ru вчера в 07:35
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
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Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий 13 мая в 18:21
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК вчера в 09:20
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Технологии

Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян

Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
ПРАЙМ вчера в 22:15
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Общество

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Политика

Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса

Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа 13 мая в 14:48
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Армия и оружие

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1

Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU вчера в 12:23
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Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
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Общество

Демьян Кудрявцев не исключает банкротства «Ведомостей»

Один из нынешних владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев признал, что альтернативой продажи издания может быть только его банкротство.
Adindex.ru вчера в 23:30
Общество

Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО вчера в 05:21
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Общество

В Черногории задержан епископ СПЦ

Общественное телевидение России вчера в 07:44
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Общество

Для должников хотят сохранить прожиточный минимум

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, обязывающий кредиторов сохранять прожиточный минимум должникам.
Соловей.Инфо вчера в 05:30
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Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru вчера в 04:12
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
3,8K
Здоровье

В Бурятии из-за коронавируса закрыли на карантин район

Правительство Бурятии закрыло на карантин Кижингинский район, в котором показатель заболеваемости коронавирусом превышает средние значения в семь раз.
Росбалт вчера в 23:40
Происшествия

На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса

Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 00:02
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