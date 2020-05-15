с чего всё началось

Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что сделать предстоит еще многое.

Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

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