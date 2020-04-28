Российские школьники, застрявшие в США, вернутся на родину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook. Он отметил, что вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву формируется непросто.

Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину

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