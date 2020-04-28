Общество
Lenta.ruЗастрявшие в США российские школьники вернутся на родину
Российские школьники, застрявшие в США, вернутся на родину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook. Он отметил, что вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву формируется непросто.
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Часть российских школьников вернется из США рейсом Нью-Йорк - Москва 28 апреля
Интерфаксвчера в 20:27
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Спорт
Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику
АМИТЕЛ вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Буланова показала, как выглядит после выписки из больницы
ФАН вчера в 09:24
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Происшествия
В Челябинской области из-за коронавируса умер первый человек
"В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии (сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь)", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Челябинск Сегодня 02:16
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Политика
В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство
Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 02:50
Общество
Уволен обвиняемый в педофилии помощник главы Россельхознадзора Натаров
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с госслужбы и освобожден от занимаемой должности.
Народные новости вчера в 13:13
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Наука
Коронавирус может распространяться аэрозольным путём
По итогам изучения авторы работы, опубликованной в журнале Nature, пришли к выводу, что SARS-CoV-2 содержится в аэрозоле даже в тех зонах больниц, куда закрыт доступ заражённым коронавирусом.
Популярная механика 02:19
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Здоровье
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Происшествия
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ вчера в 02:38
Экономика
В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет
В республике Татарстан величина минимального потребительского бюджета за первый квартал 2020 года установлена в размере 16 217 рублей.
НТР 24 01:30
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25