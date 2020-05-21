Коронавирус
РБКМинфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
В России налогоплательщиками признаются лица, находящиеся на ее территории 183 дня в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается делать послабления для «невольных» налогоплательщиков, застрявших в России из-за пандемии, пишет Forbes.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс вчера в 12:20
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
ТАСС 06:00
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,01 руб. — это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Общество
Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам
Минздрав РФ и Казначейство должны держать ситуацию с выплатами медикам под жестким контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
РИА Новости 06:11
Здоровье
В Минздраве разъяснили порядок лечения онкобольных во время пандемии
По словам специалиста, онкологическая служба продолжает работу в привычном режиме даже во время пандемии.
Профиль 04:28
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Политика
Путин наградил Марию Захарову орденом Почета
Новая газета 01:43
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Здоровье
Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги
Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом.
Спорт-Экспресс вчера в 15:32
Экономика
Стартап из Ульяновска Ecwid привлек $42 млн от фондов в США
Компания-разработчик приложения Ecwid, которое за несколько часов позволяет создать онлайн-магазин без участия программистов, закрыла третий раунд финансирования и получила $42 млн от инвестиционной платформы внутри Morgan Stanley и базирующейся в Кремниевой долине компании PeakSpan Capital.
Forbes 06:00
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Экономика
Bloomberg спрогнозировал историческое падение ВВП России
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Smolnarod.ru 19 мая в 14:43
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области
Две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области за сутки.
Ивтелерадио 19 мая в 04:26
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации
Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса.
Телеканал 360° 04:41
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07