В России налогоплательщиками признаются лица, находящиеся на ее территории 183 дня в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается делать послабления для «невольных» налогоплательщиков, застрявших в России из-за пандемии, пишет Forbes.

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 4

Хоккей Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.

Общество Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.

Общество Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. 8

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,01 руб. — это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. 86

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 498

Общество Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам Минздрав РФ и Казначейство должны держать ситуацию с выплатами медикам под жестким контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 1

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Общество В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 3

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Экономика Bloomberg спрогнозировал историческое падение ВВП России Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. 64

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Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K