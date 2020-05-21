Коронавирус
ForbesЗастрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги
В России ставка налога на доходы сравнительно небольшая (13%), но из-за рублевой переоценки налоговая база в рублях может оказаться больше. Кроме того, придется заплатить налог с прибыли контролируемых иностранных компаний за 2019 год.
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с чего всё началось
После закрытия границ из-за коронавируса многим пришлось задержаться в странах, в которых они не планировали оставаться надолго. Пятьдесят российских миллиардеров были вынуждены остаться в России, в том числе потому что не могут оставить бизнес во время кризиса.Forbes00:21
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Здоровье
СОСПП закупил 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн
Благотворители из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей собрали 68,5 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн.
РБК Екатеринбург 09:37
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Футбол
Министерство спорта РФ поддержало возобновление сезона в РПЛ
Глава Минспорта Олег Матыцин поддержал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская газета 11:50
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
В Республике Адыгея глава Красногвардейского района, где за последнее время было зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, Альберт Османов подал в отставку.
Российская газета 02:55
Общество
Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая
Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу, 22 мая.
RT на русском 11:23
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
Газета.Ru 10:32
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии
Силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара получили восемь боевых самолетов и объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в истории страны, сообщило турецкое издание «Сабах».
Взгляд.ру 09:57
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Кино
Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»
Российская газета вчера в 15:35
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Армия и оружие
Франция и Германия создадут новый танк
Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета вчера в 17:00
Армия и оружие
МИД РФ считает, что действия США похожи на морскую блокаду Венесуэлы
Дислокация военных кораблей США в Карибском бассейне сразу после отправки иранских танкеров с топливом в Венесуэлу походит на морскую блокаду страны, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова 21 мая в ходе брифинга с журналистами.
ИА Красная Весна 10:33
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Театры
Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта
О планах на лето и следующий сезон сегодня рассказал художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила старшего сына с днем рождения
Кристина Орбакайте трогательно поздравила с днем рождения сына Никиту.
Территория новостей 03:04
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Экономика
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11