После закрытия границ из-за коронавируса многим пришлось задержаться в странах, в которых они не планировали оставаться надолго. Пятьдесят российских миллиардеров были вынуждены остаться в России, в том числе потому что не могут оставить бизнес во время кризиса.

с чего всё началось

В России ставка налога на доходы сравнительно небольшая (13%), но из-за рублевой переоценки налоговая база в рублях может оказаться больше. Кроме того, придется заплатить налог с прибыли контролируемых иностранных компаний за 2019 год.

Застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

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