Коронавирус

ForbesForbesЗастрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

В России ставка налога на доходы сравнительно небольшая (13%), но из-за рублевой переоценки налоговая база в рублях может оказаться больше. Кроме того, придется заплатить налог с прибыли контролируемых иностранных компаний за 2019 год.
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Застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

После закрытия границ из-за коронавируса многим пришлось задержаться в странах, в которых они не планировали оставаться надолго. Пятьдесят российских миллиардеров были вынуждены остаться в России, в том числе потому что не могут оставить бизнес во время кризиса.
Forbes00:21

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Застрявшие за рубежом россияне рискуют сменить налоговое резидентство

Новые Известия08:12

Forbes: Минфин не изменит правила налогового резидентства из-за коронавируса

Коммерсантъ06:53

Застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России ждут новые налоги

Forbes00:21

Застрявшие за границей россияне могут стать нерезидентами в России. Им придется платить больше налогов

Банки Сегодня04:35

Минфин не стал менять правила налогового резидентства из-за COVID-19

RuNews24.ru03:01

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

РБК02:28

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Деловое.ТВ06:07
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Здоровье

СОСПП закупил 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн

Благотворители из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей собрали 68,5 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн.
РБК Екатеринбург 09:37
Экономика

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Футбол

Министерство спорта РФ поддержало возобновление сезона в РПЛ

Глава Минспорта Олег Матыцин поддержал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская газета 11:50
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
5,9K
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
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Общество

В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах

В Республике Адыгея глава Красногвардейского района, где за последнее время было зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, Альберт Османов подал в отставку.
Российская газета 02:55
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Общество

Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая

Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу, 22 мая.
RT на русском 11:23
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Происшествия

На Украине под весом фуры рухнул мост

Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
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Общество

«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус

Газета.Ru 10:32
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Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии

Силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара получили восемь боевых самолетов и объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в истории страны, сообщило турецкое издание «Сабах».
Взгляд.ру 09:57
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Кино

Русских зрителей возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Газета.Ru 10:20
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Кино

Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»

Российская газета вчера в 15:35
4
Общество

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
2,1K
Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
3
Общество

В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
3,1K
Армия и оружие

Франция и Германия создадут новый танк

Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета вчера в 17:00
4
Армия и оружие

МИД РФ считает, что действия США похожи на морскую блокаду Венесуэлы

Дислокация военных кораблей США в Карибском бассейне сразу после отправки иранских танкеров с топливом в Венесуэлу походит на морскую блокаду страны, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова 21 мая в ходе брифинга с журналистами.
ИА Красная Весна 10:33
Общество

Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
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Политика

СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу

Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
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Театры

Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта

О планах на лето и следующий сезон сегодня рассказал художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила старшего сына с днем рождения

Кристина Орбакайте трогательно поздравила с днем рождения сына Никиту.
Территория новостей 03:04
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
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Экономика

Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
1,9K
Здоровье

Российские врачи оценили рост раковых заболеваний

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
2,2K
Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11
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