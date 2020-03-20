Коронавирус

RT на русскомRT на русскомОтсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.
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с чего всё началось

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
RT на русскомвчера в 23:02

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Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

RT на русскомвчера в 23:02

Депутат предложил дать отсрочку по кредиту одной категории россиян

РИА Новостивчера в 23:49

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Lenta.ru02:03

Застрявшим за границей россиянам могут дать отсрочку по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 23:59

В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам

Комсомольская правда01:54

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Телеканал 360°02:07

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Российская газета03:19
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Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 00:53
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Общество

Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Политика

На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом

Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
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Энергетика

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В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Путешествия

TUI Россия аннулирует все туры за рубеж до 30 апреля

Туроператор TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:18
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

РБК вчера в 15:38
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Игры

Глава Valve объяснил, почему не выпускали игры серии Half-Life

Вашингтон, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Объяснение причин, почему компания Valve не выпускала долгое время игры серии Half-Life, дал основатель компании Гейб Ньюэлл в интервью изданию IGN.
REGNUM вчера в 06:48
Политика

Песков заявил, что петицию общественников о коронавирусе учтут

Кремль изучил петицию общественных деятелей, которые потребовали от президента России Владимира Путина и правительства страны принять комплекс экстренных мер по борьбе с распространением коронавируса в России.
Газета.Ru 06:35
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Здоровье

Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа

Рамблер 18 марта в 12:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ 06:09
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:49
Технологии

Системы Apple CarPlay и Android Auto оказались опаснее алкоголя

Британская организация безопасности IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.
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Армия и оружие

Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams

Сравнивая Т-90 с западными аналогами, в США пришли к выводу о том, что российский танк обладает рядом преимуществ.
Российская газета вчера в 10:00
Авто

В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad

Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Car.ru 18 марта в 08:51
Кино

Universal отменила релиз «Миньонов 2» из-за коронавируса

Киностудия Universal отменила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма "Миньоны 2: Грювитация".
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Общество

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Спорт

Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников

Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Культура

Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы

Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна. Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике.
Lenta.ru 06:32
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус вчера в 01:05
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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