Коронавирус
RT на русскомОтсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам
В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.RT на русскомвчера в 23:02
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В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Комсомольская правда01:54
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