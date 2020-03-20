Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.

с чего всё началось

В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.

Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Путешествия TUI Россия аннулирует все туры за рубеж до 30 апреля Туроператор TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.

Политика ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.

Игры Глава Valve объяснил, почему не выпускали игры серии Half-Life Вашингтон, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Объяснение причин, почему компания Valve не выпускала долгое время игры серии Half-Life, дал основатель компании Гейб Ньюэлл в интервью изданию IGN.

Политика Песков заявил, что петицию общественников о коронавирусе учтут Кремль изучил петицию общественных деятелей, которые потребовали от президента России Владимира Путина и правительства страны принять комплекс экстренных мер по борьбе с распространением коронавируса в России.

Общество На Манежной площади заменили памятник Жукову На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Технологии Системы Apple CarPlay и Android Auto оказались опаснее алкоголя Британская организация безопасности IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.

Спорт Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.

Общество Власти Китая остановили эпидемию коронавируса В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.