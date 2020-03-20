Коронавирус
Российская газетаЗастрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам
Как подчеркнул Федоров, несправедливо налагать на людей штрафные санкции. Для решения этой проблемы парламентарий предложил ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.RT на русскомвчера в 23:02
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В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Комсомольская правда01:54
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