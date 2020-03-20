Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗастрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Как подчеркнул Федоров, несправедливо налагать на людей штрафные санкции. Для решения этой проблемы парламентарий предложил ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
RT на русскомвчера в 23:02

Подробнее о событии

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Российская газета03:19

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Телеканал 360°02:07

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

RT на русскомвчера в 23:02

В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам

Комсомольская правда01:54

Застрявшим за границей россиянам могут дать отсрочку по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Депутат предложил дать отсрочку по кредиту одной категории россиян

РИА Новостивчера в 23:49

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Lenta.ru02:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
Общество

Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Shraibikus News 03:21
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Экономика

Из инвестирующих в РФ фондов за неделю выведены рекордные $1,4 млрд

BCS Global Markets отмечает, что данный отток капиталов зафиксирован в фондах, ориентированных не именно на Россию, но включающих ее.
Красная весна 03:04
Экономика

Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Финансы

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:52
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

АТОР попросила ЦБ повлиять на отказывающих продлевать договоры страховщиков

Отказ страховщиков продлевать действующие договоры в АТОР считают безответственным действием, из-за которого большинство туроператоров не смогут исполнить обязательства перед миллионами россиян.
Ведомости 05:07
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Гаджеты

Nokia презентовала бюджетный смартфон

Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.
Piter.tv 03:16
Политика

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 04:53
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Авто

Volkswagen перекинет мостик от электрокара T2 к вэну I.D. Buzz

Модель Volkswagen T2 Elektrotransporter производилась с 1972 по 1979 год в разных версиях кузова: как микроавтобус, фургон и пикап с грузоподъёмностью в 800 кг.
Драйв 17 марта в 11:28
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск 18 марта в 21:41
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Политика

Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме

Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Газета.Ru вчера в 14:11
Здоровье

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков Фото пресс-службы правительства Тульской области Сегодня представитель региональной оперативной группы, министр здравоохранения региона Алексей Эрк провел брифинг для тульских журналистов.
MySLO.ru 04:51
Общество

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Транспорт

Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине

В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи.
Lenta.ru 05:13
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Энергетика

США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
МонаВиста вчера в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное