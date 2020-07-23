Общество
iReactorУченые прогнозируют гибель урожая в пяти регионах РФ из-за засухи
Сельскохозяйственные и кормовые культуры в пяти регионах России трех федеральных округов могут погибнуть из-за сильной засухи и суховеев, сообщают ученые ВНИИ ГОЧС. Площадь гибели урожая начнет увеличиваться.
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с чего всё началось
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.РИА Новостивчера в 20:20
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Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Нападающий Роб Клинкхаммер договорился о контракте с клубом Континентальной хоккейной лиги, сообщил в «Твиттере» агент хоккеиста Алёша Пилко.
Чемпионат вчера в 17:08
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Lenta.ru вчера в 00:40
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море.
РБК 02:40
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.
Интерфакс вчера в 20:41
Общество
Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал
Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
РБК вчера в 02:34
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН вчера в 06:35
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Общество
В Киеве подожгли дом главы Центра противодействия коррупции
В Киеве произошел пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
РЕН ТВ 01:32
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Общество
Сбербанк сообщил о выходе потребительского спроса в России на плато
В целом, как сообщают аналитики, потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления.
РБК 01:00
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Илон Маск пообещал новый завод Tesla с бабочками и рыбами
Гендиректор Tesla Илон Маск в ходе пресс-конференции по случаю квартального отчета автоконцерна объявил о начале строительства нового автомобильного завода на территории США, который появится в техасском городе Остин.
Lenta.ru 02:34
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
Армия и оружие
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года
«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Здоровье
В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:03