Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.

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Сельскохозяйственные и кормовые культуры в пяти регионах России трех федеральных округов могут погибнуть из-за сильной засухи и суховеев, сообщают ученые ВНИИ ГОЧС. Площадь гибели урожая начнет увеличиваться.

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