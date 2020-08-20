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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34
Российская газета

России предсказали доминирование на мировом рынке зерна

Российская газета02:56
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02

На Алтае после карантина открывают бассейны

Барнаул, 20 августа 2020, 12:50 — REGNUM Власти Алтайского края внесли изменения в законодательство об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий.
REGNUM05:50
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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