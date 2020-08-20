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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Российская газета

России предсказали доминирование на мировом рынке зерна

Российская газета02:56
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34

Джикия может перейти из «Спартака» в «Наполи» на замену Кулибали

По данным итальянского информационного издания Corriere del Mezzgiorno Джикия рассматривается в качестве замену Кулибали, который в скором времени может перейти в «Манчестер Сити».
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:32

Врач объяснил опасность неправильной вакцинации от коронавируса

Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», врач, в беседе с ИА Ura.ru рассказал, чем грозит неправильная вакцинация от коронавируса.
Телеканал 360°03:42

Волгоград может перейти на московское время в декабре

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
КП - Волгоград02:43
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