Засуха в Европе обернулась выгодой для России
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Засуха в Европе обернулась выгодой для России
Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых
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