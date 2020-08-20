Смотрите также

Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки

Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты

В больнице сообщили, что диагноз Навальному пока не поставили

Актер Алексей Панин станет мойщиком машин после переезда в Испанию

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Полиция поднялась на борт самолета, где Навальному стало плохо

«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с оскорблениями

Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье

ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Жена Михаила Ефремова рассказала о его травмах после смертельного ДТП

Турция в Черном море обнаружила газовые месторождения

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

В Москве попрощались с Валентиной Легкоступовой

Концерн «Калашников» начал экспортировать новый автомат АК-12

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

В больнице сообщили, что диагноз Навальному пока не поставили

ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Жена Михаила Ефремова рассказала о его травмах после смертельного ДТП

Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны

В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов

Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников