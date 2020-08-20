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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Российская газета

России предсказали доминирование на мировом рынке зерна

Российская газета02:56
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости07:09
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Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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