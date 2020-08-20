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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Московский Комсомолец

Европейская засуха обернулась выгодой для России

Московский Комсомолец02:22
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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В Госдуме осудили Лебедева за слова о монументе «Родина-мать»

Выражать свою позицию может каждый гражданин, но в своих суждениях нужно быть умеренным – делать это в той форме, в которой дизайнер Артемий Лебедев отозвался о волгоградском монументе «Родина-мать зовёт!» неправильно.
Национальная служба новостей01:37
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАСС04:51
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