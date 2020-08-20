Засуха в Европе обернулась выгодой для России
Смотрите также
В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Юлия Навальная сможет попасть к мужу в омскую реанимацию
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок» выйдет в России осенью
Путин обсудил Белоруссию с главой Евросовета
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
После позора на свадьбе невеста Заурбека Сидакова вскрыла себе вены
Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в РФ
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»
Двухсредный глиссирующий «Дрозд» представят на «Армии-2020»
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Путин обсудил Белоруссию с главой Евросовета
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
Подробнее о событии
В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых
Военное обозрениевчера в 11:32