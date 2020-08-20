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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Московский Комсомолец

Европейская засуха обернулась выгодой для России

Московский Комсомолец02:22
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02

В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии
Новостной фронт08:25
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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Газета.Ru09:40
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Тихановскую похвалил лучший друг «Аль-Каиды» из Франции

Иллюстрация: Facebook Бернара-Анри Леви Ныне покойный итальянский политолог Джульетто Кьеза в беседе с корреспондентом EADaily в 2012 году назвал Леви "гувернером президента Франции Николя Саркози" и "лучшим другом" запрещенной в России "Аль-Каиды".
Евразия Daily08:51
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Правозащитники заявили о практике «карантинных» наказаний активистов

Ограничения, введенные из-за коронавируса, часто становятся «поводом для задержаний и преследования гражданских и политических активистов, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме властей», при этом активистов штрафуют по «карантинным» статьям на более существенные суммы, нежели обычных людей.
РБК01:00

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.
РИА Новостивчера в 13:20
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