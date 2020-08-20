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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34
Московский Комсомолец

Европейская засуха обернулась выгодой для России

Московский Комсомолец02:22
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02

МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана

После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения резолюции 2231 против Ирана. Это — абсурд.
Сергей Рябков
Российский дипломат
РИА Новости09:49

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
3:56
Ведомости10:14
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Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Штаб Алексея Навального, госпитализированного в Омске, обратился к Кремлю с просьбой содействия в переводе политике в токсикологический центр в Европе, сообщила лечащий врачоппозиционера, лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
Коммерсантъ10:20
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Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.
1:03
РИА Новостивчера в 13:20
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Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости09:33

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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