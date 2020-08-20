Засуха в Европе обернулась выгодой для России
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Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)
ИноСМИ19 августа в 07:02