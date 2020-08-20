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Lenta.ru
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке.В источнике
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Московский Комсомолец

Европейская засуха обернулась выгодой для России

Московский Комсомолец02:22
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
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В Саратове ФСБ поймала сотрудника «МегаФон» на продаже базы абонентов

Злоумышленники нередко пытаются получить информацию о персональных данных абонентов сотовых компаний, банков и иных коммерческих фирм, собирающих сведения о большом числе своих клиентов.
SM News Саратов07:48
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Полиция пока не рассматривает версию намеренного отравления Навального

Сотрудники правоохранительных органов пока не будут рассматривать версию о спланированном отравлении блогера Алексея Навального, который 20 августа был экстренно госпитализирован с возможным отравлением.
iReactor04:27
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Врач Навального заявил о переговорах по эвакуации политика в Европу

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске с подозрением на отравление, следует эвакуировать в Европу, заявил «Медузе» врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года.
Forbes06:51
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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Стали известны противопоказания к вакцинации от коронавируса

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии", - говорится в инструкции к препарату.
Газета.Ru08:53
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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