Политика Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.

Экономика Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Политика Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.

Политика Новые обвинения предъявлены экс-гендиректору «Рустави 2» в Грузии Генпрокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Гаджеты Представлена европейская версия первого телевизора Honor Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.

Политика Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами «Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Единоборства Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Интернет Facebook объединился с Microsoft в борьбе с «Deepfake» Технический директор Facebook объявил о создании новой структуры для координации действий в решении проблемы видеофейков, которая будет сформирована из широкой межотраслевой коалиции организаций, включая Facebook, WITNESS, Microsoft и другие.

Общество Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.

Политика Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.

Политика Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.

Здоровье Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки.

Общество Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.

Происшествия В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.

Политика Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.