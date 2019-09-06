Футбол

Sports.ruSports.ruКвалификация Евро-2021 (U-21). Видеотрансляция. Россия против Сербии – 0:0

Молодежная сборная России начинает отбор к Евро-2021 (U-21) матчем с Сербией.
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Подробнее о событии

У России наконец-то могучая молодежка. Она должна быть на Евро

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Квалификация Евро-2021 (U-21). Видеотрансляция. Россия против Сербии – 0:0

Sports.ru10:05

Футбол, Чемпионат Европы-2021, квалификация, Россия U-21 - Сербия U-21, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:29

Квалификация Евро-2021 U21. Россия — Сербия. Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир

Sport24.ru10:47

Засветятся ли молодые звезды? Россия стартует в отборе на Евро

Sportbox.RU07:22
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Политика

Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
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Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 09:22
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Политика

Новые обвинения предъявлены экс-гендиректору «Рустави 2» в Грузии

Генпрокуратура Грузии выдвинула новые обвинения против бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии.
РЕН ТВ 07:47
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
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Представлена европейская версия первого телевизора Honor

Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
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Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.
ТАСС 11:51
Политика

Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»

ФАН вчера в 11:06
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год

ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

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Интернет

Facebook объединился с Microsoft в борьбе с «Deepfake»

Технический директор Facebook объявил о создании новой структуры для координации действий в решении проблемы видеофейков, которая будет сформирована из широкой межотраслевой коалиции организаций, включая Facebook, WITNESS, Microsoft и другие.
REGNUM 09:08
Общество

Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина

Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
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Политика

Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Политика

Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией

Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Политика

Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
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Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку

Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки.
Lenta.ru 10:57
Общество

Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых

Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Политика

Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»

Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
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Общество

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Российская газета 07:19
Происшествия

В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка

Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.
РИА Новости 03:52
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Политика

Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.
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В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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В Курске с владельцем пса, загрызшего кошку, разбирается полиция

46ТВ 05:18
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