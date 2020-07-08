В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. Наконец, была разработана спасательная операция.

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

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