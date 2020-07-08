Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗатонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. Наконец, была разработана спасательная операция.
Читать в источнике
Комментировать151

Подробнее о событии

Опрокинувшееся судно с тысячами Hyundai и Kia затопят в океане

ФАН08:36

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia утопят в Атлантике

Профиль08:14

Перевернувшийся сухогруз с 4 тысячами Hyundai и Kia пустят ко дну

Царьград07:03

Затонувшее судно с 4 тысячами авто похоронят в океане

РЕН ТВ05:56

Опрокинувшийся в Атлантике сухогруз с тысячами автомобилей решено затопить

Говорит Москва05:50

Тысячи автомобилей Hyundai и Kia затопят в океане

SpeedMe05:20

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

Российская газета05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Происшествия

Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
34
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Tvoe-avto.com 15:51
59
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
618
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
81
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
48
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
57
Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
13
Здоровье

Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
5
Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

РИА Новости 17:32
2
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева открыла стрельбу из автомата в честь годовщины свадьбы

Интересно, что все поклонники звездной пары до сих пор не знают, когда те связали себя узами брака: блогер и хип-хоп звезда вступили в брак потаясь – они не стали устраивать помпезного празднования, и уведомили о бракосочетании почти полгода спустя.
Newia.ru 15:48
22
Кино

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Piter.tv 07:47
18
Футбол

Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс 17:23
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
38
Общество

В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских

REGNUM 18:05
772
Экономика

Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
3
Происшествия

Подозреваемую не узнали, потерпевшие не пришли. Стартовал процесс против аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о разбитом окне «Единой России»

Головинский суд Москвы 8 июля после нескольких переносов из-за коронавируса начал рассмотрение уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, а также двух других фигурантов Елены Горбань и Андрея Ейкина.
Новая газета 13:20
Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости 11:04
260
Общество

Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске

На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса».
РБК 16:01
2
Космос

Компания Virgin Galactic анонсировала показ кабины корабля для космических туристов

Руководство компании считает интерьер кабины космоплана важнейшим элементом будущей миссии, ведь именно от неё зависит, какие ощущения получат первые космические туристы.
Дни24 08:30
Авто

Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line

Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com 10:02
8
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
31
Происшествия

В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»

Известия 17:26
Происшествия

Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Здоровье

В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств

В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Наука

В Аргентине обнаружена 6-метровая рыба возрастом 70 миллионов лет

В Аргентине археологи обнаружили останки гигантской древней рыбы. Хищной ровеснице динозавров около 70 млн. лет.
ToDay News Ufa вчера в 15:25
1
Космос

NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса

Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06 июля в 06:36
24
Армия и оружие

Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

ТАСС 06:24
Политика

Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой

Московский Комсомолец 07:53
117
Политика

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

РИА Новости 08:06
11
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Lenta.ru 17:58
199
Как работают Яндекс.Новости?
Главное