Происшествия
Российская газетаЗатонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. Наконец, была разработана спасательная операция.
Читать в источнике
Оценить324
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com 15:51
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева открыла стрельбу из автомата в честь годовщины свадьбы
Интересно, что все поклонники звездной пары до сих пор не знают, когда те связали себя узами брака: блогер и хип-хоп звезда вступили в брак потаясь – они не стали устраивать помпезного празднования, и уведомили о бракосочетании почти полгода спустя.
Newia.ru 15:48
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс 17:23
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
Происшествия
Подозреваемую не узнали, потерпевшие не пришли. Стартовал процесс против аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о разбитом окне «Единой России»
Головинский суд Москвы 8 июля после нескольких переносов из-за коронавируса начал рассмотрение уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, а также двух других фигурантов Елены Горбань и Андрея Ейкина.
Новая газета 13:20
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости 11:04
Общество
Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске
На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса».
РБК 16:01
Космос
Компания Virgin Galactic анонсировала показ кабины корабля для космических туристов
Руководство компании считает интерьер кабины космоплана важнейшим элементом будущей миссии, ведь именно от неё зависит, какие ощущения получат первые космические туристы.
Дни24 08:30
Авто
Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line
Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com 10:02
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Происшествия
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Здоровье
В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств
В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Наука
В Аргентине обнаружена 6-метровая рыба возрастом 70 миллионов лет
В Аргентине археологи обнаружили останки гигантской древней рыбы. Хищной ровеснице динозавров около 70 млн. лет.
ToDay News Ufa вчера в 15:25
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06 июля в 06:36
Политика
Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой
Московский Комсомолец 07:53
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58