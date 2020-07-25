Происшествия
REGNUMЗатонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.
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Экономика
Дерипаска потребовал от ЦБ 25 трлн рублей для указов Путина
Дерипаска продолжает наезжать на ЦБ По мнению миллиардера Олега Дерипаски, ЦБ должен в следующие четыре года закачивать в экономику по 6 трлн руб. дешевых денег, чтобы правительство смогло выполнить Национальный план, который премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме.
Капитал страны вчера в 07:50
Общество
Российская сеть гипермаркетов убрала из продажи армянские товары
Моллы.Ru вчера в 02:47
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru вчера в 12:12
Общество
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
Мойка78 00:13
Происшествия
Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»
Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова после нападения остается тяжелым.
Известия 10:30
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в Ярославле
25 июля на выезде из Ярославля в сторону Рыбинска произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один человек погиб и четыре человека получили различные травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
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Шоу-бизнес
Футболист из Бразилии подыскал замену супруге из Петрозаводска
Стало известно о новом романе бразильского футболиста Луиса Адриано, который ранее бросил жену и троих детей ради жительницы России Екатерины Дорожко.
ИнфоСМИ 05:39
Здоровье
Гастроэнтеролог Лупанова оценила пользу супа в рационе россиян
Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова сообщила о важности супов в питании и рассказала о возможных угрозах первого блюда для здоровья человека.
Народные новости 04:50
Здоровье
Главврач Усинской ЦРБ рассказал о вычеркнутых из жизни неделях после заражения COVID-19
Фото Виктора Бобыря и из группы Усинская ЦРБ соцсети «ВКонтакте» Главный врач Усинской центральной больницы Максим Чуркин с самого начала проникновения новой инфекции в муниципалитет активно освещал эту тему в соцсетях, делился с подписчиками группы райбольницы оперативными данными и рассказывал об особенностях коварной болезни.
ИА БНК 06:36
Киберспорт
Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
CyberSport.ru 13:07
Единоборства
Рефери объяснил, почему остановил бой Емельяненко и Исмаилова
Российский рефери Виктор Корнеев объяснил причину остановки боя Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко.
Чемпионат 04:33
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Единоборства
Глава Дагестана провёл встречу с Хабибом Нурмагомедовым
Глава РД Владимир Васильев 25 июля провел встречу с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, в рамках которой было обсуждено строительство на территории Дагестана нескольких спортивных объектов.
Зори Табасарана 13:12
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Здоровье
В Волгоградской области коронавирус подтвердили еще у 85 человек
За последние сутки в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 85 человек. За то же время 88 пациентов выздоровели.
Волгоград 1 11:23
Армия и оружие
Минобороны Грузии модернизирует авиапарк ВВС
Планировалось, что ремонтные работы должны были быть проведены на местных предприятиях Минобороны — «Тбилавиамшени» и «Дельта».
Евразия Daily вчера в 08:05
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Футбол
Сергей Семак: не слышал претензий о пенальти со стороны соперника
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент с пенальти в матче с «Химками» (1:0) в финале Кубка России.
Чемпионат 13:22
Армия и оружие
Военная сводка с Донбасса, 25 июля. «Украинские войска выпустили противотанковые ракеты по ДНР»
Украинские боевики нанесли удары по терминалу Донецкого аэропорта. Киевские войска выпустили шесть снарядов из 82 мм миномёта.
ИА Новороссия вчера в 17:11
Гаджеты
Бюджетный Samsung Galaxy M51 получит квадрокамеру на 64 Мп
Известно, что модель с кодовым обозначением SM-M515F получит квадрокамеру с разрешением 64 Мп.
NewInform 03:47
Политика
Взбунтовавшийся уральский игумен рассказал о приходе Антихриста под видом «двойника Путина»
В своём последнем видео Сергий рассказывает удивительные страшилки про «двойников Путина».
Rusvesna.su 14:30
Финансы
ЦБ продал на рынке валюту с расчетами 22 июля на 5,6 млрд рублей
Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 июля на сумму 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 23 июля в 03:49