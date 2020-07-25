Происшествия

REGNUMREGNUMЗатонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.
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