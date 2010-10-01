Общество

SM NewsSM NewsЗатопленная Венеция: подборка фотографий

Вода в Венеции достигла пикового значения — почти два метра. Площадь Сан-Марко затопило, в гостиницах и домах вода достигает одного метра. Правительство обещает достроить через два года систему защиты от наводнений Mose, которую возводят больше 15 лет.
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Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Газета.Ru 07:43
Общество

Скончался фотограф Терри О’Нилл

Актуальные Новости 07:16
Политика

В Тбилиси начался митинг оппозиции

Интерфакс 07:27
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете

Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 02:17
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Известия 07:03
Политика

Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
Авто

Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря

Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
Tvoe-avto.com 14 ноября в 07:07
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
ТАСС 06:10
Гаджеты

AMD не собирается выпускать 16-ядерный процессор в линейке Ryzen Threadripper 3000

Если линейка процессоров AMD HEDT первого поколения начиналась восьмиядерной моделью Ryzen Threadripper 1900X (она, к слову, очень сильно подешевела в последнее время), а вторая – 12-ядерной AMD Ryzen Threadripper 2920X, то Ryzen Threadripper 3000 разом стартует 24-ядерной моделью.
iXBT.com 06:24
Происшествия

В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен

В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* Усаме бен Ладену), сообщили местные СМИ.
РИА Новости 07:18
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Российские эксперты по авиабезопасности посетили терминалы с инспекцией и отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова решила заняться алкогольным бизнесом

Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла решение попробовать себя в новой профессии и заняться алкогольным бизнесом.
News.ru 07:22
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

РИА Новости 15 ноября в 13:44
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Происшествия

С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район

Вести.Ru 05:58
Кино

Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов

Профиль вчера в 11:19
Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
REGNUM вчера в 00:21
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 15 ноября в 06:06
Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
FightTime.ru 02:28
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей по Украине

News.ru вчера в 12:52
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Венеция
Город в Италии
Город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и провинции Венеция. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.
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Проект MOSE
Технический проект, предназначенный для защиты от наводнений Венеции и других населённых пунктов на побережье Венецианской лагуны в Италии. Это интегрированная система защиты, состоящая из рядов мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень и может достигать 3 метров. Вместе с другими дополнительными мерами, такими как укрепление берегов, поднятие пристаней и защита берегов и улучшение окружающего лагуну пространства, эти преграды будут защищать Венецию от таких экстремальных ситуаций, как наводнение и геоморфологическая деградация...
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