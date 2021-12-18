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За три квартала этого года оборот гостиничного рынка превысил допандемийные показатели

Старший директор CBRE Ирина Ушакова подтверждает, что в Москве тарифы в этом году оказались ниже уровня 2019 года на 11–28%, за исключением высокобюджетных сегментов.
Коммерсантъ
Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга пока находятся под давлением внешних факторов, реагируя как на негативный информационный фон, так и на любые ограничения, соглашается руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.
Коммерсантъ
Сергей Ромашкин отмечает, что стоимость размещения в курортных отелях Крыма и Краснодарского края в этом году была в среднем на 20% выше, чем в 2019 году, из-за повышенного спроса.
Коммерсантъ
Эффект повышенного спроса в курортных регионах эксперты считают исчерпанным и прогнозируют, что в новом году отельеры могут сохранить цены на нынешнем уровне, даже несмотря на рост издержек.
Эхо Москвы

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За три квартала этого года оборот гостиничного рынка превысил допандемийные показатели
Эхо Москвы20:10
В гостиницах заночевали тарифы
Коммерсантъ16:02
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