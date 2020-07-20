Коронавирус
ИА Красная ВеснаЗатянувшийся на четыре дня саммит ЕС возобновился в Брюсселе
Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс 20 июля в своем Twitter.
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Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
Наука
Сильный иммунный ответ показала оксфордская вакцина от коронавируса
У привитых оксфордской вакциной пациентов зафиксировано повышение числа T-лимфоцитов, которые направлены на уничтожение пораженных клеток.
Evo-rus.com 02:38
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:48
Шоу-бизнес
80-летняя Светлана Светличная получила травму головы
На днях актриса должна была давать интервью одному из телеканалов, но во время съемок с ней приключилась беда: на голову Светланы Светличной упала установка, на которой держался софит.
StarHit.ru 01:02
Гаджеты
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Представители компании уточнили, что операционная система не появится ранее следующей весны.
Evo-rus.com 01:29
Экономика
В авиации и водных перевозках могут ввести сборы на инфраструктуру
В Минфине "Ъ" перенаправили в Минтранс, где сообщили, что эти вопросы еще прорабатываются и комментировать их преждевременно.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Происшествия
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Музыка
Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным
Российская газета вчера в 00:50
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
В Министерстве финансов России предложили приостановить индексацию зарплат чиновников.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Шоу-бизнес
Решетова накормила 9-месячного сына курицей из фастфуда
Модель и супруга российского исполнителя Тимати Анастасия Решетова накормила 9-месячного сына Ратмира едой из фастфуда.
ФАН вчера в 04:04
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
Известия вчера в 22:13
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Общество
Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19 в Петербурге.
Питерские заметки 03:54
Наука
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Если Вторая мировая война сократила выбросы примерно на 1,5 Гт (по другим данным, на 1 Гт), а финансовый кризис 2008 года — на 0,4 Гт, — то в этом году коллапс транспортной отрасли и падение спроса на углеродное топливо может сократить эмиссию на 2,6 Гт.
Naked Science 03:53
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Футбол
«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты
Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.
Газета.Ru 03:32
Общество
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ
"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Доходы бюджета Свердловской области в I полугодии снизились на 10%
Как сообщалось, Законодательное собрание Свердловской области в апреле утвердило изменения в бюджет региона на 2020 год, предусматривающие увеличение доходов и расходов на 6,27 млрд рублей.
Интерфакс - Россия 04:12
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
Чистовик вчера в 23:02