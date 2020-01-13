Происшествия
Газета.RuЗаведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется. Кроме того, сам Голунов тогда заявил, что ничего об этом не знает.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области
Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Авто
В Токио представлен концепт на базе Toyota Prius
Японская компания Toyota презентовала на автосалоне в Токио новую концептуальную модель Ambivalent RD Prius PHV.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Авто
Серийный кроссовер Genesis GV80 сфотографирован на парковке
Как пишет портал «ТвоёАвто», Genesis GV80 полностью повторяет одноименный концепт, представленный три года назад.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Шоу-бизнес
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней чеченской модели
Российский бизнесмен и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров женился на модели по имени Аламат из чеченского села Шали.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.