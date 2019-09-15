Армия и оружие
Pravda.RuВторой этап поставок российских С-400 Турции завершен
Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики, пишет ТАСС. Напомним, что Российская Федерация сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 еще в сентябре 2017 года.
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Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
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Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
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Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы.
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Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
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В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
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Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
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