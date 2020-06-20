Общество

RT на русскомRT на русскомПутин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания.
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Путин заявил о небывалом для России масштабе аварии в Норильске

News.ruвчера в 08:17

Разлившееся в Норильске топливо не стали вывозить на санях

РБКвчера в 22:13

Не «быстренько» прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

Вести.Ruвчера в 13:58

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

RT на русскомвчера в 07:40

Для вывоза нефтепродуктов с места аварии в окрестностях Норильска построят временный трубопровод

Эхо Москвы01:30

Глава МЧС сообщил, что второй этап ликвидации разлива топлива в Норильске завершается

ТАССвчера в 07:35

Путин поручил доложить о сроках завершения работ на месте ЧП в Норильске

РИА Новостивчера в 08:04
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Энергетика

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35

Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель.
ТАСС 05:37
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Футбол

Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
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Кино

Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера

Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 05:50
7
Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
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Политика

В Верховный суд подали иски против голосования по Конституции 1 июля

В Верховный суд подали иски против распоряжения Путина провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
ВашГород.ру 17 июня в 21:35
10K
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности.
Известия 05:25
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Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

Известия 06:22
34
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Кино

Зои Кравиц рассказала о Бэтмене в исполнении Роберта Паттинсона

NewInform вчера в 07:02
5
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Общество

Автобус из фильма «В диких условиях» эвакуировали с Аляски

РБК 06:29
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
5
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
65
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБК вчера в 17:33
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Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Космос

Астрономы не знают, что промчалось в небе над Австралией

LentaChel.ru вчера в 08:15
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Происшествия

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти

По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Авто

Triumph представил свой первый электрический велосипед

Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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