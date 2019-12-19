Политика
ПрофильНачалась большая пресс-конференция Владимира Путина
В московском Центре международной торговли началась 15-ая большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. К участию в мероприятии аккредитовано 1985 журналистов. Ожидается, что беседа с прессой продлится около трех-четырех часов.
Читать в источнике
Оценить833
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя
Боец ММА Магомед Исмаилов договорился о проведении боя против Александра Емельяненко.
Политика
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.
Авто
Новый кроссовер Luxgen URX появился в продаже
Компания Luxgen запускает продажи нового флагманского кроссовера URX.
Общество
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Общество
Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции
40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Культура
Платформа «Премьер» возобновит показ сериала «Эпидемия»
Политика
Комитет Сената США одобрил проект «санкций из ада» против России
Комитет по международным отношениям Сената США одобрил проект жестких санкций против России, который называют санкционным списком «из ада», передает Reuters.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Кино
Девятый эпизод «Звёздных войн» вышел в российский прокат
Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Технологии
IBM разработала новые батареи на основе морской воды
Инженеры американской компании International Business Machines разработали новые батареи на основе морской воды.
Наука
Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней
Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Наука
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
Происшествия
Двух детей подозреваемого в насилии под Гатчиной забрала тётя
Двух совершеннолетних детей арестованного по подозрению в насилии под Гатчиной Андрея Бовта забрала из больницы родственница.
Культура
Блогер Лена Миро прокомментировала скандал вокруг фильма Пугачевой
Ранее журналисты вспомнили, что в восьмидесятые Пугачева закатила скандал на съемках фильма «Рецитал».
Политика
Путин: «Донбасс порожняк не гонит»
Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Общество
Госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Авто
КамАЗ показал новое поколение тягача
Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.