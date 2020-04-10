Экономика
Вести.RuЗавершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России". Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
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Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
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В США нашли способы наказать Китай за коронавирус
Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
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В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
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В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
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ToDay News Ufa 00:22
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Минпросвещения разрешило регионам завершить учебный год досрочно
В конце марта Минпросвещения решило перенести начало экзаменационной кампании ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
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Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
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В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
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Экономика
Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий
На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
НИА-Томск 04:07
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На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII
В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
ЭндлессГеймОвер 02:51
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Общество
МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права
Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
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Kleo.ru 03:13
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Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
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Как ноутбуки с поддержкой NVIDIA помогают разработчикам
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Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
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Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Назван курс доллара на лето 2020 года
Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Кадыров извинился перед ингушами за мат
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Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
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Щеголев возложил венок на месте крушения польского борта в Смоленске
Во время своей рабочей поездки в Смоленскую области полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Алексеем Островским приняли участие в траурном мероприятии, приуроченном к 10-летию со дня крушения польского самолета ТУ-154М.
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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Soccer.ru вчера в 06:19
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СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
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