Коронавирус
Вести.RuЗавершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%). Акции проданы (куплены) по средневзвешенной цене торгов на Московской бирже с 9 марта по 7 апреля 2020 года — 189,44 рублей за одну акцию.
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