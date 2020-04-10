Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%). Акции проданы (куплены) по средневзвешенной цене торгов на Московской бирже с 9 марта по 7 апреля 2020 года — 189,44 рублей за одну акцию.

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Здоровье Игорь Бабушкин назвал условия смягчения карантинных мер Игорь Бабушкин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в Астраханской области еще впереди, и все ограничительные меры, принятые властями на данный момент - обоснованы.

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Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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Общество Регионам разрешили досрочно завершить учебный год для 1–8 классов Министерство просвещения РФ предписало регионам «обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов)».