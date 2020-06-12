Коронавирус
ТАСС Наука Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
Математическая модель российских ученых основывается на статистических данных и методах нелинейной динамики. С ее помощью исследователи просчитали ход эпидемии во многих странах мира – в частности, в России, по их прогнозам, эпидемия должна закончиться в конце июля.
Читать в источнике
Оценить179
с чего всё началось
"Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек", — говорится в докладе, опубликованном на сайте университета.РИА Новостивчера в 15:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Учёные спрогнозировали завершение эпидемии COVID-19 в России к концу июля
Парламентская газетавчера в 06:16
Ученые дали прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России
Rambler News Serviceвчера в 06:42
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество
Как в стране отмечают День России в 2020 году
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
RT на русском 00:30
Армия и оружие
Россия покажет миру «потрошитель» турецких беспилотников Bayraktar на Параде Победы
Россия покажет всему миру «потрошителей» турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Avia.pro вчера в 22:24
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Энергетика
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 6 копеек
Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июня выросли на 6 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:05
Общество
Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений
Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим».
РБК вчера в 15:39
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Андрей Норкин вернется на работу 15 июня
Дни24 вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия вчера в 03:56
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Кино
Российский блокбастер «Вратарь Галактики» покажут в США
ИА Красная Весна 09 июня в 14:17
Хоккей
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском вчера в 13:29
Здоровье
Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru вчера в 14:28
Армия и оружие
Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету
Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
RuNews24.ru 10 июня в 01:14
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня вчера в 09:55
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:36
Экономика
Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
РЕН ТВ вчера в 04:46
Происшествия
Под Рязанью потерпел крушение легкомоторный самолёт
Рязань, 11 июня 2020, 22:01 — REGNUM Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Рязанской области.
REGNUM вчера в 15:01
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM вчера в 01:21
Общество
В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса
Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
REGNUM 00:39
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов наводил на всех ужас
Piter.tv вчера в 00:20
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56