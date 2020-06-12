с чего всё началось

Математическая модель российских ученых основывается на статистических данных и методах нелинейной динамики. С ее помощью исследователи просчитали ход эпидемии во многих странах мира – в частности, в России, по их прогнозам, эпидемия должна закончиться в конце июля.

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Шоу-бизнес Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро» Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро». 1

Энергетика Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 6 копеек Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июня выросли на 6 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 руб. за литр, говорится в материалах Росстата. 6

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 323

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 37

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 13

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

Хоккей СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург» «Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. 8

Экономика Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.

Происшествия Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет. 7

Общество В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).