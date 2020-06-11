с чего всё началось

Математическая модель российских ученых основывается на статистических данных и методах нелинейной динамики. С ее помощью исследователи просчитали ход эпидемии во многих странах мира – в частности, в России, по их прогнозам, эпидемия должна закончиться в конце июля.

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 207

Армия и оружие Война в Ливии приобретает серьезные масштабы: Египет направил войска Не дожидаясь срока истечения ультиматума, власти Египта направили к ливийской границе крупные армейские соединения, а также танки и авиацию.

Здоровье Точной нормы потребления воды не существует Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения. 26

Здоровье Санавиация Бурятии эвакуировала 134 пациента с COVID-19 Вертолёты оснащены оборудованием, способным проводить интенсивную терапию при полёте C 1 апреля по 10 июня отделение санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф из центральных районных больниц и больницы Северобайкальск эвакуировало 134 пациента с коронавирусом. 1

Общество ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет» Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%. 42

Хоккей СКА произвел обмен с «Трактором» Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.

Игры На PlayStation 5 выйдет Gran Turismo 7 На презентации The Future of Gaming любителям консольных игр показали проекты, которые появятся на обновленной PlayStation 5.

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 102

Технологии Обновление Windows 10 теперь доступно для всех Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех. 61

Экономика Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц. 1