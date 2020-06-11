Коронавирус
ТАСС Наука Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
Математическая модель российских ученых основывается на статистических данных и методах нелинейной динамики. С ее помощью исследователи просчитали ход эпидемии во многих странах мира – в частности, в России, по их прогнозам, эпидемия должна закончиться в конце июля.
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с чего всё началось
"Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля — порядка 524 тысяч человек", — говорится в докладе, опубликованном на сайте университета.РИА Новости15:11
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