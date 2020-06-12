с чего всё началось

Математическая модель российских ученых основывается на статистических данных и методах нелинейной динамики. С ее помощью исследователи просчитали ход эпидемии во многих странах мира – в частности, в России, по их прогнозам, эпидемия должна закончиться в конце июля.

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

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