Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗавершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.
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 сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко, все следственные действия по делу завершены, оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Коммерсантъ12:16

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Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Вести.Ru12:07

СК переквалифицировал обвинение Ишаеву на растрату

Известия05:22

Метры обвинения

Российская газета11:54

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Взгляд.ру11:35

Виктору Ишаеву переквалифицировали обвинение

Коммерсантъ12:16

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

ТАСС11:13

СКР завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края

РЕН ТВ12:24
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Эхо Москвы 14:01
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Армия и оружие

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Игры

CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077

NewInform 12:54
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
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Футбол

Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
4
Футбол

Тренер «Оренбурга»: согласен с предложением расширить РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что он согласен с предложением расширить состав Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18-ти клубов.
РИА Новости 15:50
1
Армия и оружие

Минобороны успешно испытало спутник-инспектор

Министерство обороны России провело испытание малого спутника-инспектора, предназначенного для обследования ранее запущенных космических аппаратов.
РБК 13:45
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Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
17
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
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Происшествия

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
4
Политика

Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости 15:23
Политика

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ вчера в 23:00
3
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
36
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
28
Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности.
REGNUM 15:57
83
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова

Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
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Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
743
Гаджеты

Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2

В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com 11:44
1
Космос

Время для наблюдения парада планет назвали хабаровские астрономы

Свидетелями уникального астрономического события – парада планет - могут стать жители Хабаровского края.
Хабаровский край сегодня 12 июля в 23:00
Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:14
Космос

В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита

На днях в японском городе Нарасино местные жители обнаружили осколки неизвестного происхождения и пришли к выводу, что это – частицы упавшего метеорита.
Территория новостей 10:42
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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