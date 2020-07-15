с чего всё началось

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Футбол Газизов: «Спартак» ответил на судейство тремя красивыми голами с игры Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

Здоровье Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом. 2

Происшествия Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 106

Происшествия СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске «По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении. 42

Футбол ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. 2

Армия и оружие Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал. 1

Театры Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения. 1

Культура Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. 2

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 711

Армия и оружие На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО «Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости. 2

Футбол Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак» Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.

Политика МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга. 347

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 356

Здоровье В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц 12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.