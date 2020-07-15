Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗавершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.
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 сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко, все следственные действия по делу завершены, оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Коммерсантъ12:16

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Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Вести.Ru12:07

СКР завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края

РЕН ТВ12:24

СК переквалифицировал обвинение Ишаеву на растрату

Известия05:22

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Взгляд.ру11:35

Виктору Ишаеву переквалифицировали обвинение

Коммерсантъ12:16

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

ТАСС11:13

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Российская газета11:54
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Политика

В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
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Происшествия

Суд арестовал одного из врачей, обвиняемых в торговле детьми

РИА Новости 13:33
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Футбол

Газизов: «Спартак» ответил на судейство тремя красивыми голами с игры

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Metaratings 13:55
Здоровье

Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
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Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
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Происшествия

Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова

Газета.Ru 11:21
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Происшествия

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:54
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Игры

Для SnowRunner вышло первое платное дополнение — Search and Recover

Игромания.ру 07:57
Происшествия

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписан в Петербурге

На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписали приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов», передает «МИР 24».
МИР 24 10:12
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Футбол

ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 10:39
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Футбол

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:21
Армия и оружие

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
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Театры

Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова

Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Наука

В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

Известия 10:32
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Культура

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс

Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
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Общество

В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Армия и оружие

На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
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Футбол

Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Политика

МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
REGNUM 13:54
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Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Начались съемки фильма по игре Uncharted.
CT news 08:43
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Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
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Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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