Происшествия
Газета.RuЗавершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Как сообщила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко, все следственные действия по делу завершены, оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.Коммерсантъ12:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Футбол
Газизов: «Спартак» ответил на судейство тремя красивыми голами с игры
Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Metaratings 13:55
Здоровье
Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске
«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:54
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Игры
Для SnowRunner вышло первое платное дополнение — Search and Recover
Игромания.ру 07:57
Происшествия
В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя
Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписан в Петербурге
На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписали приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов», передает «МИР 24».
МИР 24 10:12
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 10:39
Футбол
«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:21
Армия и оружие
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Театры
Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова
Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения.
iReactor 13 июля в 11:35
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Политика
МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
REGNUM 13:54
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Начались съемки фильма по игре Uncharted.
CT news 08:43
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14