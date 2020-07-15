Происшествия
Газета.RuЗавершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.
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с чего всё началось
Как сообщила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко, все следственные действия по делу завершены, оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.Коммерсантъ12:16
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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
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REGNUM 06:10
Общество
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РИА Новости 08:36
Футбол
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Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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Шоу-бизнес
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Московский Комсомолец 14:02
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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Армия и оружие
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«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным.
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iReactor 09:44
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
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Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
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Коронавирус в США распространяется безжалостно: нынешняя ситуация худшая за все время.
Мойка78 09:09