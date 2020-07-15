с чего всё началось

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно. 178

Наука В Бразилии была найдена ступня неизвестного вида динозавров Команда ученых нашла в Бразилии ступню динозавра неизвестного вида и уже закончила микроскопический анализ извлеченных из окаменелой кости тканей. 8

Культура Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. 2

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 62

Общество В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве. 10

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,4K

Шоу-бизнес Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался. 51

Армия и оружие На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО «Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости. 3

Общество Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным.

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 46