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REGNUM
REGNUM

Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова

Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ». По данным СМИ, бывшему федеральному чиновнику предъявлено окончательное обвинение.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

Стоит отметить, что первыми, согласно УПК, после процедуры предъявления обвинения в окончательной редакции такое право предоставляется потерпевшим и их представителям.
Коммерсантъ18:07
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Московский Комсомолец

СК закончил расследование по делу Абызова: первый суд по взысканию 32,5 млрд с экс-министра

Московский Комсомолец00:55
Ведомости

«Коммерсантъ» узнал о завершении расследования дела экс-министра Абызова

Ведомости05:35
Говорит Москва

СК завершил расследование дела против Михаила Абызова

Говорит Москва03:49
Lenta.ru

В деле бывшего российского министра насчитали 400 томов

Lenta.ru03:44
РБК

СМИ сообщили о завершении расследования дела Абызова

РБК03:21
Эхо Москвы

СК завершил расследование дела экс-министра Михаила Абызова

Эхо Москвы08:04
Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

Коммерсантъ18:07

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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