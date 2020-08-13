Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова
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Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ». По данным СМИ, бывшему федеральному чиновнику предъявлено окончательное обвинение.В источнике
С чего всё началось
Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности
Стоит отметить, что первыми, согласно УПК, после процедуры предъявления обвинения в окончательной редакции такое право предоставляется потерпевшим и их представителям.
Коммерсантъ18:07
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