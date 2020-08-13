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REGNUM
REGNUM

Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова

Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ». По данным СМИ, бывшему федеральному чиновнику предъявлено окончательное обвинение.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

Стоит отметить, что первыми, согласно УПК, после процедуры предъявления обвинения в окончательной редакции такое право предоставляется потерпевшим и их представителям.
Коммерсантъ18:07
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REGNUM

Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова

REGNUM04:21
Московский Комсомолец

СК закончил расследование по делу Абызова: первый суд по взысканию 32,5 млрд с экс-министра

Московский Комсомолец00:55
Lenta.ru

В деле бывшего российского министра насчитали 400 томов

Lenta.ru03:44
РБК

СМИ сообщили о завершении расследования дела Абызова

РБК03:21
Эхо Москвы

СК, по данным «Коммерсанта», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Эхо Москвы02:35
Говорит Москва

СК завершил расследование дела против Михаила Абызова

Говорит Москва03:49
Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

Коммерсантъ18:07

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками
Говорит Москва06:11

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Режиссер «Ведьмака» объявил: съемки второго сезона возобновлены

Стивен Серджик, режиссер первых двух эпизодов фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли, рассказал в инстаграме о том, что вместе с командой возобновил съемки второго сезона.
РИА Новости05:13
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:25
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающийся исследованиями в области клеточной биологии, рассказал о технологии искусственного воспроизведения человека, которая может быть создана в ближайшие несколько лет.
Live24вчера в 14:42
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