Завершено расследование дела экс-министра Михаила Абызова
Смотрите также
Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля
ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы
Новый клип Киркорова и Dava набрал более 1,5 млн просмотров за сутки
Режиссер «Ведьмака» объявил: съемки второго сезона возобновлены
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске
ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими
Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
Москва, 13 августа 2020, 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ». По данным СМИ, бывшему федеральному чиновнику предъявлено окончательное обвинение.В источнике
С чего всё началось
Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности
Стоит отметить, что первыми, согласно УПК, после процедуры предъявления обвинения в окончательной редакции такое право предоставляется потерпевшим и их представителям.
Коммерсантъ18:07
Подробнее о событии
СК закончил расследование по делу Абызова: первый суд по взысканию 32,5 млрд с экс-министра
Московский Комсомолец00:55